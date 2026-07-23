За 6 месяцев 2026 года приставы Коми взыскали 3,8 млрд

На заседании коллегии Управление ФССП России по Республике Коми подвело итоги деятельности в первом полугодии 2026 года.

С января по конец июня на исполнении находилось 551,9 тыс. исполнительных производств. Возбуждено в отчетный период 232,3 тыс. исполнительных производств, окончено и прекращено 221,8 тыс., из них фактическим исполнением 95,3 тыс.

В результате деятельности судебных приставов взыскано 3,8 млрд рублей, в том числе 278 млн исполнительского сбора.

Чуть больше 13 тыс. исполнительных производств в общем количестве находившихся на исполнении — о взыскании алиментов.

Возбуждено (возобновлено) — 3, 2 тыс., окончено 5, 7 тыс., в том числе направлением для удержаний из заработка — 4 тыс.

Для контроля за правильностью начисления алиментов за январь — июнь судебные приставы-исполнители провели больше 5 тыс. проверок бухгалтерий.

В отношении родителей-должников действует более 5, 2 тыс. постановлений, запрещающих выезд за границу. В рамках почти 1, 3 тыс. исполнительных производств вынесены постановления об ограничении в специальном праве.

Благодаря добросовестным родителям и мерам принудительного исполнения с начала года в пользу детей перечислено 705 млн 382 тыс. рублей.