Воркутинец выплатил бывшей жене 1,75 млн рублей после ареста счетов и запрета на выезд

После развода семейная пара поделила совместно нажитое имущество в суде, который обязал бывшего супруга выплатить бывшей супруге компенсацию в размере 1,75 млн рублей.

Вероятно, надежды взыскателя на добровольное исполнение судебного решения не оправдались, поэтому через год воркутинка предъявила исполнительный лист в службу судебных приставов.

Постановление о возбуждении исполнительного производства должник получил на портале Госуслуг сразу после его отправки приставом, поэтому арест счетов, который был наложен на следующий день, не стал для него неожиданным.

Там же, в личном кабинете на Госуслугах, воркутинец знакомился с другими процессуальными документами — о запрете на регистрационные действия с квартирой и автомобилем, временном ограничении на выезд из страны.

Благодаря мерам принудительного исполнения финансовые отношения бывших супругов урегулированы: должник вовремя перечислил в пользу взыскателя всю сумму и тем самым избавил себя от дополнительных расходов в виде исполнительского сбора.