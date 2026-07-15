В Сыктывкаре суд удвоил штрафы владелице арестованного за долги автомобиля

Автомобиль жительницы Сыктывкара был остановлен автоинспектором неслучайно: у владелицы «Рено Логан» множество неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения и другие долги.

Судебный пристав, который участвовал в рейде, немедленно наложил арест на транспортное средство и поместил его на спецстоянку.

Став пешеходом, должница стала действовать: она оспорила коммунальный долг, чтобы исполнительное производство было окончено, и оплатила штрафы. Автомобиль возвращен владелице.

Однако уклонение от исполнения административного наказания имело и другие последствия. Рассмотрев составленные приставом протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, мировой суд удвоил неуплаченные вовремя административные штрафы. Теперь сыктывкарке придется выплатить еще 2 тыс., 4 тыс. и 20 тыс. рублей.