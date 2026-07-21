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В Коми приставы возбудили уголовные дела против управляющей компании

Июл 21, 2026

Починить отмостки, отремонтировать фундамент и козырьки над входом в подъезды, привести в порядок электропроводку, покосить траву во дворе домов в г. Микунь – в двух судебных решениях содержится перечень работ, которые управляющая компания должна была произвести еще в 2024-2025 годах.

За неисполнение требований неимущественного характера судебный пристав ОСП по Усть-Вымскому району несколько раз привлекал к административной ответственности и юридическое лицо, и его руководителя, но штрафы не мотивировали должника взяться за дело. Поэтому сотрудники органов принудительного исполнения пошли дальше: пристав и дознаватель инициировали возбуждение уголовных дел по ч. 2 ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В сыктывкарском офисе управляющей компании проведен обыск, изъяты электронные носители информации, проводятся другие следственные действия.

 

 

 

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