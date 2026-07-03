Судебные приставы Коми вернулись в служебный биатлон

Судебные приставы несколько сезонов не выходили полноценной командой на старты Чемпиона КФК «Динамо» Коми по летнему служебному биатлону. Пауза была необходима, чтобы поднять уровень легкоатлетической и огневой подготовки. Только так можно состязаться с соперниками из других силовых ведомств, в числе которых мастера спорта международного класса.

Специальная подготовка сотрудников органов принудительного исполнения, которая стала неотъемлемой частью профессиональной, боевой настрой и личный пример заместителя главного судебного пристава Республики Коми Ирины Тропниковой сделали свое дело: команда Управления достойно показала себя на Чемпионате памяти А. М. Опацкого – командира взвода ОМОН «Зырянин», погибшего в марте 2022-го в ходе СВО.

В первый день на стрельбище войсковой части 5134 состоялись личные забеги (кросс 3 км с двумя огневыми рубежами), во второй день команды соревновались в смешанной эстафете (4 х 1,5 км).

– Моей задачей на первом этапе эстафеты было не отстать от лидеров – мастеров спорта, – рассказывает Ирина Тропникова. – А вот Валерию Осипову, который участвовал в служебном биатлоне впервые, на третьем этапе уже пришлось ликвидировать отставание. И он спас положение. Илья Чистяков на четвертом этапе еще больше сократил отрыв.

Занять призовое место в этот раз команде не удалось. Зато понятно, где слабые места, на чем сфокусировать внимание на тренировках в тире.

Легкоатлетическая команда не отчаивается и готовится к новым соревнованиям. Уже в августе наши коллеги примут участие в кроссе под эгидой «Динамо».

Кстати, на церемонии награждения победителей служебного биатлона Ирине Тропниковой вручена юбилейная медаль «100 лет Динамо Коми».