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Сколько жителей Коми в реестре должников по алиментам

Июл 8, 2026

К началу июля в публичном реестре злостных неплательщиков алиментов содержались сведения о 1,7 тыс. должников из Коми, уклоняющихся от родительских обязанностей.

Реестр, сформированный в России в 2025 году на основе базы данных службы судебных приставов, призван сделать сведения о нерадивых матерях и отцах максимально открытыми.

Ознакомиться с информацией может любой пользователь интернета. Для этого достаточно зайти на официальные сайты региональных Управлений или на портал Госуслуг.

В реестре опубликованы сведения о гражданах, привлечённых к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, о тех, кто находится в розыске.

В открытом доступе — ФИО и дата рождения должника, дата включения в реестр, реквизиты исполнительного производства, сумма задолженности, данные исполнительного документа и контакты судебного пристава.

Информация остаётся в реестре до полного погашения долга. После выплаты всей суммы сведения удаляются в течение суток.

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