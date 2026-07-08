Сколько жителей Коми в реестре должников по алиментам

К началу июля в публичном реестре злостных неплательщиков алиментов содержались сведения о 1,7 тыс. должников из Коми, уклоняющихся от родительских обязанностей.

Реестр, сформированный в России в 2025 году на основе базы данных службы судебных приставов, призван сделать сведения о нерадивых матерях и отцах максимально открытыми.

Ознакомиться с информацией может любой пользователь интернета. Для этого достаточно зайти на официальные сайты региональных Управлений или на портал Госуслуг.

В реестре опубликованы сведения о гражданах, привлечённых к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, о тех, кто находится в розыске.

В открытом доступе — ФИО и дата рождения должника, дата включения в реестр, реквизиты исполнительного производства, сумма задолженности, данные исполнительного документа и контакты судебного пристава.

Информация остаётся в реестре до полного погашения долга. После выплаты всей суммы сведения удаляются в течение суток.