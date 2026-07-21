Пристав помог сыктывкарцу вернуть бракованную видеокарту в магазин

Сыктывкарец купил в сетевом специализированном магазине за 122 тыс. рублей видеокарту, которая оказалась нерабочей. В гарантийном обслуживании покупателю было отказано по причине недоказанного механического повреждения, как и в расторжении договора купли-продажи и возврате денег.

Судебная экспертиза подтвердила, что существенный и неустранимый дефект видеокарты является производственным, он проявился в процессе нормальной эксплуатации изделия по целевому назначению, поэтому суд удовлетворил все требования потребителя. Неустойка, компенсация, штраф, судебные расходы в сумме превысили 1 млн 230 тыс. рублей. Гражданину, в свою очередь, была вменена обязанность вернуть бракованный товар в магазин.

В части выплаты денег стороны обошлись без участия службы судебных приставов. А вот решение суда о возврате товара исполнено при участии сотрудника органов принудительного исполнения.

Получив постановление пристава о возбуждении исполнительного производства, должник пришел в отделение с коробкой и попросил содействия.

Так как взыскатель – головной офис компании – находится в другом регионе, сыктывкарскому филиалу для приемки товара была необходима доверенность. В ходе исполнительного производства документ оформлен, в присутствии пристава представитель по доверенности принял видеокарту и расписался в акте совершения исполнительных действий: «Видеокарту получил, претензий не имею».