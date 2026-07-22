Несчастный случай на производстве стоил работодателю 240 тысяч

Кабельщик получил задание мастера откопать и достать из грунта свободные концы труб строящегося газопровода и подготовить их к прочистке. Дело было зимой, второй конец трубы прятался под снегом, поэтому работник решил найти его при помощи компрессора – в полной уверенности, что нагнетаемый воздух выйдет из искомого конца. Расчет оказался ошибочным: труба уже была зарыта, поэтому при подаче давления конец трубы, прикрученный к компрессору, оторвался и ударил кабельщика, он получил травму руки и долго был на больничном.

Суд согласился с пострадавшим: в несчастном случае есть вина работодателя. Однако исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворил частично – вместо 800 тыс. рублей, которые запрашивал работник, взыскал 140 тыс. рублей.

Второй исполнительный лист, который кабельщик предъявил в службу судебных приставов, связан с судебными расходами. Оплата услуг представителя и судебная экспертиза стоили 100 тыс. рублей.

Должник получил оба постановления о возбуждении исполнительных производств на портале Госуслуг и в тот же день полностью оплатил задолженность перед взыскателем. Таким образом компания избежала дополнительных расходов в виде исполнительского сбора и неудобств, связанных с мерами принудительного исполнения в виде ареста счетов и запретов на регистрационные действия с транспортом и недвижимостью.