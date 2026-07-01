Медиатор Наталья Федосеева: «В каждом конфликте есть решение!»

От слов – к делу. Договоренности, закрепленные в Соглашении о сотрудничестве УФССП России по Республике Коми и Ассоциации «Медиатор», воплощаются в жизнь.

Сегодня перед судебными приставами-исполнителями выступила руководитель Коми отделения Центра медиации при Республиканском союзе промышленников и предпринимателей Наталья Федосеева.

Спикер дала четкое определение понятиям «медиация» и «медиатор», познакомила сотрудников органов принудительного исполнения с правовыми основами своей деятельности, дала алгоритмы медиации в исполнительном производстве.

– Медиация применима не только к семейным спорам, когда речь идет об алиментах или определении порядка общения с ребенком, — утверждает практикующий судебный медиатор. – Такой способ урегулирования конфликта с участием посредника работает в предпринимательских, административных, трудовых правоотношениях, в уголовных делах. По сути медиабельными являются все категории исполнительных производств.

Удастся должнику и взыскателю договориться или нет? Возможно ли примирение сторон как основание для прекращения исполнительного производства? Как направить конфликт в конструктивное русло? Приставам есть смысл поучиться медиативной диагностике и некоторым приемам медиаторов. Наталья Федосеева и врио главного судебного пристава Максим Орлов договорились о практическом занятии с разбором конкретных ситуаций, в которые ежедневно погружены сотрудники службы.