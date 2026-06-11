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Завтрашний праздник начался сегодня

Июн 11, 2026

Праздник завтра, приподнятое настроение – уже сегодня. В канун Дня России судебные приставы по традиции вышли на торжественное мероприятие в центр столицы Коми.

У Вечного огня, зажженного в память о героях Великой Отечественной войны, молодые сотрудники приняли присягу. Среди присягнувших на верность народу России и Закону – Ариана Чмелева.  Пионер целевого обучения после университета поступила на службу в органы принудительного исполнения, и ей уже присвоено первое специальное звание.

«Служу России!» сегодня звучало многократно: на глазах горожан сотрудники обновили погоны, приставы и гражданские служащие получили ведомственные награды.

Вручение ключей от новых автомобилей проходило в камерной обстановке – во дворе Управления. Автопарк отделений Воркуты, Сосногорска, Сыктывкара, Троицко-Печорска, Удоры пополнили «Нивы», «Ларгусы», «Гранта».

Главный судебный пристав Дмитрий Кручинкин призвал старших судебных приставов и водителей бережно относиться к праздничным подаркам: «Купленное государством не значит «ничье». Бюджет – это деньги налогоплательщиков!»

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