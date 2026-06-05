Заплатила – не значит улетела

Дочь осталась с отцом в Печоре, мать уехала с Севера вместе с обязательством переводить на содержание дочери четверть дохода.

К сожалению, регулярным, то есть ежемесячным платежам, женщина предпочла крупные, но редкие выплаты. И поэтому попала под пресс мер принудительного исполнения. В том числе – ограничение выезда за границу.

Собираясь в отпуск, должница по алиментам двумя траншами внесла на депозит службы больше миллиона рублей. Но вылететь на зарубежный курорт ей все равно не удалось.

Дело в том, что граница открывается только после полного погашения долга. А в данном случае не был оплачен исполнительский сбор – 63 тыс. рублей.