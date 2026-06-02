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В Сыктывкаре приставы арестовали самолет

Июн 2, 2026

Судебные приставы Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Ухты ведут 49 исполнительных производств имущественного и неимущественного характера, возбужденных в отношении региональной авиакомпании. Основной долг превышает 30 млн рублей, сумма исполнительского сбора – больше 3 млн рублей.

Списание денег со счетов приносит результат очень медленно, поэтому один из взыскателей обратился в суд за обращением взыскания на имущество.

Таким имуществом стал самолет L410.

Приставы ОСП по Сыктывкару № 1 составили акт описи и ареста воздушного судна без права пользования и оставили должнику на ответственное хранение. По предварительной оценке, продажа самолета позволит предприятию полностью расплатиться с долгами.

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