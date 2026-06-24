В Сыктывкаре охранное предприятие выплатило долги сотруднику

Охранное предприятие не оплачивало сотруднику сверхурочную работу и постоянно задерживало заработную плату. Суд удовлетворил его иск к работодателю и постановил взыскать 450 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 1 направила электронное постановление о возбуждении исполнительного производства, с которым должник сразу ознакомился на портале Госуслуг, и в обеспечительных целях арестовала средства на банковских счетах.

Когда истек срок для добровольного исполнения требований, долг увеличился на 54 тыс. рублей за счет исполнительского сбора, на счета было обращено взыскание.

В результате мер принудительного исполнения трудовые права работника восстановлены, исполнительский сбор пополнил бюджет.