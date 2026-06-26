В Коми легкомысленные действия подростков привели к серьезным последствиям

Сосногорским подросткам вечером захотелось шаурмы. Один из них вынес ключи от маминого «Ниссана», другой сел за руль, и компания помчалась в Ухту со скоростью 120 км в час, обгоняя попутный транспорт.

Одну из автоколонн обогнать не удалось – по встречной двигался грузовичок. Поэтому юный лихач вклинился в колонну, но неудачно – врезался в заднюю часть «Мерседеса». От удара «Ниссан» отбросило, и он стукнулся еще раз – о тот самый грузовичок.

Результатом поездки за шаурмой стали травмы водителя «Мерседеса», три помятые машины, судебные процессы и несколько исполнительных производств, возбужденных в ОСП по Сосногорску.

Когда за взысканием компенсаций в суд обратилась водитель «Мерседеса», виновник аварии был несовершеннолетним. Поэтому 161 тыс. рублей в рамках двух исполнительных производств пострадавшей выплатили родители подростка, 69 тыс. рублей приставами взыскано с владелицы «Ниссана», которая держала ключи от автомобиля в свободном доступе.

Когда иск о взыскании ущерба подал владелец грузовичка, виновнику аварии исполнилось 18, поэтому суд возложил обязанность по уплате 70 % долга на молодого человека. Исполнительное производство о взыскании 634 тыс. рублей находится на исполнении.

Исполнительное производство о взыскании 30 % ущерба с владелицы «Ниссана» окончено. Со счетов должницы списано 270 тыс. рублей на ремонт грузовичка и больше 30 тыс. рублей исполнительского сбора, которые пополнили госказну.