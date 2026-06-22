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УК и Фонд капремонта выплатили более полумиллиона за потоп

Июн 22, 2026

Квартиру неоднократно заливало и до, и во время капитального ремонта крыши. Управляющая компания и Фонд капремонта не отреагировали на претензии собственниц, поэтому сыктывкарки обратились в суд для взыскания ущерба и компенсаций.

По результатам нескольких процессов на принудительное исполнение в ОСП по Сыктывкару № 2 сначала были предъявлены два исполнительных листа о взыскании с Фонда капремонта материального ущерба, в сумме составляющего 200 тыс. рублей. Оба исполнительных производства окончены еще в прошлом году: получив постановления пристава, фонд-должник без проволочки направил средства на погашение долгов.
В июне этого года одна из собственниц обратилась в службу для взыскания 306 тыс. рублей с управляющей компании.
Судебный пристав направила должнику постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг, наложила арест на денежные средства компании в размере долга и запретила регистрационные действия с недвижимостью.
В срок, установленный для добровольного исполнения, компания-должник полностью рассчиталась со взыскателем.

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