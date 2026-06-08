«Судебные приставы — детям» — 2026: итоги акции в Коми

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники органов принудительного исполнения традиционно активизировали работу, направленную на побуждение должников к выплате алиментов.

Приставы Коми — не исключение. В течение двух недель в ежедневных рейдах участвовали 37 судебных приставов-исполнителей, и вот таких результатов они добились:

• осуществлены выходы по адресам в рамках 761 исполнительных производств о взыскании алиментов

• взыскано 40 млн 203 тыс. рублей

• в рамках 67 исполнительных производств составлены акты описи и ареста имущества, в том числе арестовано 5 транспортных средств и 6 объектов недвижимости

• в рамках 35 исполнительных производств должники привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ

• проведено 392 проверки бухгалтерий, удерживающих алименты из доходов должников

• отобрано 154 объяснения сторон исполнительного производства и третьих лиц

• вынесено 42 постановления об исполнительном розыске

• в результате разыскных мероприятий прекращено 21 разыскное дело

• вынесено 18 постановлений о временном ограничении на пользование должником специальным правом

• вынесено 106 постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации

• 29 должников направлены в службы занятости населения

• в рамках 810 исполнительных производств обращено взыскание на доходы должника