Плата за опоздание

На прямой линии в Общественной приемной Главы Коми заместитель главного судебного пристава Ирина Тропникова ответила на вопрос о размере исполнительского сбора и порядке его взыскания.

– С начала года штрафная санкция за просроченное исполнение требований увеличилась с 7 до 12 % от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, – пояснила майор внутренней службы. – Для граждан и индивидуальных предпринимателей она теперь составляет не менее двух тысяч рублей, для организаций – не менее 20 тысяч.

Ирина Тропникова обратила внимание и на новый порядок взыскания исполнительского сбора – одновременно с основной суммой долга. До того момента, пока должник полностью не исполнит обязательства, с него удерживаются 11%. А 1% исполнительского сбора взыскивается после удовлетворения требований в полном объеме.

Исключение составляют исполнительные производства первой очереди – это взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, морального вреда, вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением.

– Инициаторы поправок в закон «Об исполнительном производстве» считают, что высокий размер исполнительского сбора мотивирует должника как можно скорее, добровольно исполнить требования, – добавила спикер.