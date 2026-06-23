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Неоплаченные штрафы довели сыктывкарца до спецприемника

Июн 23, 2026

Автоинспекторы и приставы столицы Коми снова объединились для взыскания задолженностей с нарушителей правил дорожного движения. Один из них — водитель 1986 года рождения, в отношении которого возбуждено 23 исполнительных производства о взыскании штрафов за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Штраф» «Мазда» должника была остановлена автоинспекторами и в сопровождении экипажа ДПС и сотрудника органов принудительного исполнения препровождена к Отделению судебных приставов по Сыктывкару № 2.

Из ОСП мужчина поехал в спецприемник дожидаться суда, который на следующий день рассмотрел два десятка административных протоколов, составленных приставом. Вердикт — шесть суток ареста.

Административное наказание не отменяет оплату штрафов. Вместе с исполнительским сбором сумма взыскания превышает 77 тыс. рублей.

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