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Мошенники выдают себя за приставов Печоры

Июн 1, 2026 #Печора

Жители Печоры получают сообщения с предупреждением: к вам едет пристав для составления акта описи и ареста имущества. При этом сотрудник, чьим именем прикрываются злоумышленники, — реальное должностное лицо.

Региональное Управление ФССП России напоминает жителям Коми, что судебные приставы не используют мессенджеры, социальные сети и электронную почту для информирования должников и взыскателей о ходе исполнительного производства и мерах принудительного исполнения.

Должностные лица службы направляют процессуальные документы только в личный кабинет на портале Госуслуг или Почтой России.

Что касается оплаты задолженности, она должна производиться только на портале Госуслуг или в банке по квитанции, сформированной в Банке данных исполнительных производств.

Сомневайтесь! Чтобы проверить информацию, звоните на горячую линию в Управлении 8 (8212) 28-79-86.

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