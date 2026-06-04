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Интинка Елена Мерцалова – лучший в Коми судебный пристав 2026 года

Июн 4, 2026

В УФССП России по Коми подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший судебный пристав». В этом году победителем признана судебный пристав-исполнитель ОСП по Инте младший лейтенант внутренней службы Елена Мерцалова.

Елена в службе чуть больше года. И сразу такой успех, к которому привели высокие показатели в служебной деятельности и солидная теоретическая база.

– В чем секрет?

– В практике. У пристава она настолько разнообразна, что постоянно приходится вникать в разные отрасли права. Не говоря уж о настольной книге – законе «Об исполнительном производстве».

И, безусловно, помощь коллег и наставника. Тонкости профессии стажер Мерцалова осваивала под руководством заместителя начальника отделения Ирины Ковалевой, которая была удостоена звания «Лучший судебный пристав» в 2021 году.

Несмотря на небольшой стаж Елена занимается одной из самых сложных категорий исполнительных производств – взысканием алиментов. Каким бы большим ни был долг родителя, ни один из них она не считает безнадежным:

– Недавно удалось взыскать с отца в пользу ребенка 800 тыс. рублей. Более того, должник перестал скрываться, трудоустроился и начал регулярно платить текущие алименты.

– Трудолюбивая, терпеливая, выдержанная, тактичная, – так характеризует молодого сотрудника органов принудительного исполнения начальник отделения Оксана Грошева. – Ее умение применять действующее законодательство в служебной деятельности позволило за год службы достичь значительных результатов по исполнению судебных актов о взыскании алиментных платежей.

Сама Елена Владимировна говорит, что служба в органах принудительного исполнения — это огромный труд, который требует полной самоотдачи. И удивляется сама себе:

– Почему я не пришла в службу раньше?

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