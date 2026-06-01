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Добросовестный отец из Печоры доплатил детям 1,8 млн

Июн 1, 2026 #Печора

Индивидуальный предприниматель из Печоры на сыне и дочери не экономит. Кроме крупных денежных переводов – по 40 тысяч и больше – дети ежемесячно получали и получают от отца вещи и продуктовые наборы.

Взыскатель, тем не менее, не была уверена, что бывший муж платит алименты исходя из фактического заработка. Поэтому она обратилась к приставу за расчетом задолженности.

Судя по данным, предоставленным бухгалтерией, алименты, действительно, должны были быть больше. Недоплата за несколько лет составила 1, 8 млн рублей.

Мужчина не стал оспаривать сумму долга. Получив постановление пристава, он перечислил в пользу детей все, что требовалось.

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