За долг по алиментам в 2 млн сыктывкарец проведет под арестом 15 суток

В феврале девочки-подростки получили от отца 51 рубль на двоих. А бывало и меньше. Сыктывкарец 1986 г. р. дочерей не балует: задолженность по алиментам превысила 2 млн. Никаких мер для ее погашения мужчина не предпринимает – официально не работает, скрывается и от приставов, и от взыскательниц.

Разыскнику удалось выйти на связь с невидимкой и убедить его прийти вечером в отделение судебных приставов для закрытия разыскного дела.

Каково же было удивление должника, когда из ОСП он был препровожден прямиком в спецприемник, где почти двое суток дожидался рассмотрения судом административных протоколов по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Вердикт суда – 15 суток ареста.