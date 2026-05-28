Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

За долг по алиментам в 2 млн сыктывкарец проведет под арестом 15 суток

Май 28, 2026

В феврале девочки-подростки получили от отца 51 рубль на двоих. А бывало и меньше. Сыктывкарец 1986 г. р. дочерей не балует: задолженность по алиментам превысила 2 млн. Никаких мер для ее погашения мужчина не предпринимает – официально не работает, скрывается и от приставов, и от взыскательниц.

Разыскнику удалось выйти на связь с невидимкой и убедить его прийти вечером в отделение судебных приставов для закрытия разыскного дела.

Каково же было удивление должника, когда из ОСП он был препровожден прямиком в спецприемник, где почти двое суток дожидался рассмотрения судом административных протоколов по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Вердикт суда – 15 суток ареста.

Похожая запись

Новости читателей

Должник по алиментам из Воркуты перечислил сыну 460 тысяч

Май 27, 2026
Новости читателей

Отец из Койгородского района поддержал сыновей из зоны СВО

Май 25, 2026
Новости читателей

Нестандартный подход к сложным делам

Май 21, 2026

You missed

Новости читателей

За долг по алиментам в 2 млн сыктывкарец проведет под арестом 15 суток

Май 28, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Должник по алиментам из Воркуты перечислил сыну 460 тысяч

Май 27, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Отец из Койгородского района поддержал сыновей из зоны СВО

Май 25, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Нестандартный подход к сложным делам

Май 21, 2026 Новости Читателей 0 Comments