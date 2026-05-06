В Визинге завершен спор соседок

Соседки снова встретились в суде. И если в прошлом году они устанавливали границы земельных участков в Визинге, и проигравшая сторона была обязана демонтировать забор, то в этом году истец потребовала возмещения судебных расходов. Услуги представителя, проведение землеустроительной экспертизы и почтовая корреспонденция обошлись в 130, 5 тыс. рублей.

Постановление о возбуждении исполнительного производства должница прочитала через шесть минут после того, как оно появилось в личном кабинете на портале Госуслуг. И учла предыдущий опыт, когда затянувшийся снос забора повлек взыскание исполнительского сбора и поставил под угрозу отдых в Турции.

На этот раз деньги поступили на депозит службы в срок, отведенный приставом для добровольного исполнения требований.

Взыскателю перечислено 130, 5 тыс. рублей, таким образом в давнем споре поставлена и финансовая точка.