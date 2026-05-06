В Сыктывкаре с работодателя взысканы расходы на проезд сотрудницы к месту отдыха

После летнего отпуска сотрудница подала руководству проектной организации заявление о компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно, но получила отказ.

Городской суд принял сторону работодателя и оставил иск без удовлетворения. Верховный суд отменил решение первой инстанции и вынес новое: билеты оплатить, кроме того компенсировать задержку выплаты и моральный вред. Размер взыскания превысил 110 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 направила постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет юридического лица-должника на портале Госуслуг и в обеспечительных целях арестовала необходимую сумму на счете.

В тот же день работодатель перечислил в пользу сотрудницы все причитающиеся ей выплаты и тем самым, во-первых, восстановил нарушенные права, во-вторых, избежал дополнительных расходов в виде исполнительского сбора, который составляет 12 % от суммы взыскания.