Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Сыктывкаре приставы и подшефные кадеты подвели итоги учебного года

Май 19, 2026

Весь 2 «к» эжвинской школы № 22, учитель Полина Андреевна, родители и судебные приставы думают одинаково: это был плодотворный и по-настоящему чудесный год!

Шефы стали для второклассников не просто гостями, а настоящими друзьями и наставниками.

В этом учебном году кадеты вместе с приставами пели на праздновании 160-летия Службы, открывали вальсом фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», осваивали азы строевой подготовки, бегали и прыгали во время «Веселых стартов».

Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию. В канун Дня Победы, например, старшие товарищи просто, понятно донесли до ребят глубокий смысл символа праздника — Георгиевской ленточки.

– Дети своих шефов просто обожают, – говорит Полина Андреевна. – Они всегда ждут визитов с нетерпением, потому что знают: их ждет что-то интересное и важное.

И эти чувства – взаимны! Подводя итоги учебного года, заместитель главного судебного пристава Коми Максим Орлов вручил особо отличившимся кадетам Благодарственные письма.
А подарки – книги «Волшебный камень и Книга Белой Совы», «Просто об интернете» и «Права юного гражданина России» – детям преподнесла депутат Госдумы РФ Мария Бутина.

Законодатель поговорила с кадетами о службе Отечеству, дисциплине, ответственности и законотворчестве и зарядилась уверенностью, что будущее страны в надежных руках.

Похожая запись

Новости читателей

Сыктывкарец погасил долг по алиментам деньгами от продажи квартиры

Май 19, 2026
Новости читателей

Сыктывкарец погасил долг перед детьми после ограничения в спецправе

Май 15, 2026
Новости читателей

В Сыктывкаре с работодателя взысканы расходы на проезд сотрудницы к месту отдыха

Май 6, 2026

You missed

Новости читателей

В Сыктывкаре приставы и подшефные кадеты подвели итоги учебного года

Май 19, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Сыктывкарец погасил долг по алиментам деньгами от продажи квартиры

Май 19, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Сыктывкарец погасил долг перед детьми после ограничения в спецправе

Май 15, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре с работодателя взысканы расходы на проезд сотрудницы к месту отдыха

Май 6, 2026 Новости Читателей 0 Comments