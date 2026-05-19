Сыктывкарец погасил долг по алиментам деньгами от продажи квартиры

Ситуация типичная: не работая, сыктывкарец накопил крупный долг перед дочерью. Напомним, отсутствие официального заработка не освобождает родителя от финансового участия в судьбе детей. Задолженность по алиментам в этом случае рассчитывается исходя из средней заработной платы в стране.

За неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев пристав привлекла должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В качестве наказания суд назначил 100 часов обязательных работ.

Впрочем, трудотерапия заметного влияния на образ жизни молодого мужчины не оказала. Долг не уменьшался, платежи не становились регулярными, поэтому у него появилась перспектива стать фигурантом уголовного дела. А вот этого сыктывкарец допускать не хотел.

Где взять деньги на погашение долга? Продать квартиру, благо жить есть где. Но ведь пристав запретила регистрационные действия с недвижимостью.

Выход есть всегда: покупатель внес залог в размере суммы долга, более 750 тыс. рублей, и проблема разрешилась. Но, похоже, временно. Сейчас должник регулярно платит алименты из оставшихся от продажи квартиры денег. И по-прежнему не работает.