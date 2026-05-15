Сыктывкарец погасил долг перед детьми после ограничения в спецправе

Отец троих детей обязан перечислять на их содержание половину ежемесячного дохода, что мужчина и делал, пока работал.

Во время поиска нового места накопилась задолженность, которая вынудила пристава принять комплекс мер – в частности, закрыть должнику границу, запретить регистрационные действия с автомобилем и ограничить его в пользовании специальным правом в части водительского удостоверения.

Довольствоваться исключительно обращением взыскания на заработную плату, из которой выплачивались текущие алименты и задолженность, значило для должника оставаться пешеходом длительное время.

Чтобы вернуться за руль, сыктывкарец нашел возможность перечислить в пользу детей 215 тыс. рублей.