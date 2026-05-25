Отец из Койгородского района поддержал сыновей из зоны СВО

Поиски работы в республике и за ее пределами затянулись. Поэтому отец двоих детей из Койгородского района накопил долг по алиментам, превышающий 700 тыс. рублей.

Пристав, тем временем, делала свою работу: объявила должника в розыск, включила в реестр злостных неплательщиков алиментов, ограничила в специальном праве, установила счета, регулярно запрашивала в госорганах новую информацию о самом должнике и его имуществе.

Встреча сотрудника органов принудительного исполнения и должника, наконец, произошла: мужчина приехал в родной поселок, а пристав была там на исполнительных действиях. И закончилась она составлением административного протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей).

Визит в суд произвел на должника впечатление. Мужчина решил круто изменить жизнь и ушел служить по контракту.

Из первой же крупной выплаты он перечислил сыновьям весь долг — более 700 тыс. рублей. Текущие алименты будут удерживаться из денежного довольствия военнослужащего.