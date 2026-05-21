Нестандартный подход к сложным делам

Май 21, 2026

Это был первый совместный прием граждан таким составом – главный судебный пристав, уполномоченный по правам ребенка и медиатор. И польза этого союза стала очевидна немедленно: первой со своей историей в Управление пришли супруги и – чего прежде не было – ребенок, который стал яблоком раздора в отношениях взрослых.

Сложность ситуации и с юридической, и с психологической точек зрения изменила формат приема — принимающая сторона разделилась. Руководитель Управления Дмитрий Кручинкин вникал в правовые аспекты исполнительного документа о порядке общения с ребенком, омбудсмен Татьяна Козлова и медиатор Наталья Федосеева на своем языке общались с 10-летним мальчиком, который вовлечен в противостояние родственников.

На юридические вопросы заявители получили ответы сразу. Но они, к сожалению, не упрощают жизнь семьи. Решение придется искать в сфере межличностных отношений, двигаться от конфликта – к диалогу. Медиатор заверила, что обратиться к другой стороне для совместного поиска компромисса в интересах мальчишки, который не сразу, но все-таки пустил заинтересованных в его благополучии незнакомых людей в свое личное пространство.

