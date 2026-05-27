Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Должник по алиментам из Воркуты перечислил сыну 460 тысяч

Май 27, 2026

«Плати алименты ежемесячно и столько, сколько установлено исполнительным документом» – те, кто следует этим простым правилам, забывают о существовании службы судебных приставов.

Те же, кто делает перерывы в перечислении денег взыскателю или направляет в пользу детей ничтожные суммы, постоянно находятся в поле зрения сотрудников органов принудительного исполнения. В их числе был воркутинец, который в период поиска работы накопил задолженность перед сыном, превышающую 600 тыс. рублей.

Когда должник трудоустроился, было обращено взыскание на заработную плату. Долг по алиментам перестал накапливаться, но полного погашения пришлось бы ждать несколько лет. Чтобы сын как можно раньше получил от отца всю сумму задолженности, пристав пригласила должника на личный прием и потребовала предоставить автомобиль для ареста без права пользования.

Иномарку должнику было жалко. При поддержке родственников он немедленно перечислил в пользу ребенка весь остаток долга – 460 тыс. рублей.

Похожая запись

Новости читателей

Отец из Койгородского района поддержал сыновей из зоны СВО

Май 25, 2026
Новости читателей

Нестандартный подход к сложным делам

Май 21, 2026
Новости читателей

В Сыктывкаре приставы и подшефные кадеты подвели итоги учебного года

Май 19, 2026

You missed

Новости читателей

Должник по алиментам из Воркуты перечислил сыну 460 тысяч

Май 27, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Отец из Койгородского района поддержал сыновей из зоны СВО

Май 25, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Нестандартный подход к сложным делам

Май 21, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре приставы и подшефные кадеты подвели итоги учебного года

Май 19, 2026 Новости Читателей 0 Comments