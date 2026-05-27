Должник по алиментам из Воркуты перечислил сыну 460 тысяч

«Плати алименты ежемесячно и столько, сколько установлено исполнительным документом» – те, кто следует этим простым правилам, забывают о существовании службы судебных приставов.

Те же, кто делает перерывы в перечислении денег взыскателю или направляет в пользу детей ничтожные суммы, постоянно находятся в поле зрения сотрудников органов принудительного исполнения. В их числе был воркутинец, который в период поиска работы накопил задолженность перед сыном, превышающую 600 тыс. рублей.

Когда должник трудоустроился, было обращено взыскание на заработную плату. Долг по алиментам перестал накапливаться, но полного погашения пришлось бы ждать несколько лет. Чтобы сын как можно раньше получил от отца всю сумму задолженности, пристав пригласила должника на личный прием и потребовала предоставить автомобиль для ареста без права пользования.

Иномарку должнику было жалко. При поддержке родственников он немедленно перечислил в пользу ребенка весь остаток долга – 460 тыс. рублей.