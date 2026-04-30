Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Вуктылец погасил крупный долг ради поездки за отдых

Апр 30, 2026

С июля 2021 года по апрель 2026 года в ОСП по Вуктылу в отношении местного жителя возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании налогов и задолженностей по кредитам на сумму 170 тыс. рублей.

Запрет на регистрационные действия с квартирой и автомобилем не приносил желаемого результата: должник не планировал продавать имущество, поэтому эта мера принудительного исполнения не доставляла ему неудобств.

Четыре с половиной года мужчину не беспокоило и ограничение выезда за границу. Но ситуация поменялась. Как только появилась возможность отправиться на отдых за границу, должник обратился к приставу за реквизитами и погасил не только долг перед государством и кредиторами, но и исполнительский сбор – порядка 15, 4 тыс. рублей.

В преддверии сезона отпусков приставы Коми рекомендуют гражданам заранее уточнить в Банке данных исполнительных производств или в Личном кабинете на портале Госуслуг размер задолженности и погасить ее. В противном случае долгожданный отдых может быть омрачен заминкой на границе.

Похожая запись

You missed

