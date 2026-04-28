В Ухте предприятие выплатило ущерб за ДТП сотрудника

При движении задним ходом транспортное средство, принадлежащее компании по строительству газовых и нефтяных магистралей, помяло легковой автомобиль ухтинки.

Страховая компания выплатила потерпевшей 98,5 тыс. рублей. Но так как рыночная стоимость ремонта оказалась значительно выше, гражданка обратилась в суд за возмещением убытков. Вместе с судебными расходами сумма взыскания с владельца источника повышенной опасности приблизилась к 250 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Ухте направила компании-должнику постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг и в обеспечительных целях запретила регистрационные действия с 450 единицами автотранспорта и многочисленными объектами недвижимости в Московской и Нижегородской областях, в Республике Коми.

Компания просрочила платеж в пользу взыскательницы. Выход за рамки установленного приставом срока обошелся в 30 тыс. рублей исполнительского сбора, который направлен в федеральный бюджет.