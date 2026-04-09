Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Ухте неисполнение судебного решения обернулось приостановкой деятельности

Апр 9, 2026

По решению суда предприятие топливно-энергетического комплекса обязано устранить нарушения законодательства об антитеррористической защищенности объектов на установке комплексной подготовки газа.

За полтора года ничего не было сделано, поэтому прокуратура, как взыскатель, обратилась в органы принудительного исполнения.

Возбудив исполнительное производство, пристав ОСП по Ухте установила срок для добровольного исполнения, и, так как должник и в него не уложился, взыскала исполнительский сбор – 50 тыс. рублей.

Мера не подействовала, требования неимущественного характера по-прежнему не исполнялись, что дало основания привлечь должника к административной ответственности. Приставы направили в суд шесть административных протоколов по ч. 1 и ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, сумма штрафов составила 280 тыс. рублей.

Следующие протоколы составлены по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ, которая предполагает приостановление деятельности. В первых числах апреля на основании судебного решения пристав возбудила исполнительное производство о приостановлении деятельности объекта на 20 суток, уведомила руководство предприятия и выехала на место для совершения исполнительных действий.

You missed

