В Сыктывкаре приостановлена деятельность центрального бассейна

Приставы ОСП по Сыктывкару № 1 исполнили постановление суда о приостановлении на 30 суток деятельности муниципального плавательного бассейна.

Руководителю учреждения дополнительного образования вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Помещения опечатаны.

Причиной административного приостановления деятельности бассейна стало нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленное сотрудниками Роспотребнадзора в ходе внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

Как информирует Управление Роспотребнадзора по Республике Коми, одна из выездных проверок с отбором проб воды из чаши бассейна и лабораторными исследованиями проб на соответствие гигиеническим нормативам проведена после результатам личного приема граждан в приемной Президента Российской Федерации в Республике Коми. Заявитель сообщил, что после посещения занятий по плаванию у детей выявлялись реакции на коже в виде красных пятен, шелушения, волдырей.

Проверяющими установлено отсутствие лабораторного контроля за качеством обработки поверхностей в бассейне и лабораторных исследований остаточного свободного и связанного хлора в воде чаши бассейна.