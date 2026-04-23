Уголовное дело за долги

Ведущий дознаватель УФССП России по Республике Коми возбудила уголовное дело в отношении директора сыктывкарской строительной компании по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Должник имел реальную возможность исполнить решение суда о взыскании задолженности по кредиту в размере 9,5 млн рублей, однако умышленно скрыл от пристава больше 40 млн рублей и направил их на поддержание коммерческой деятельности организации.

Директор допрошен в качестве подозреваемого, в офисе компании произведен обыск с целью изъятия документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность компании, проводятся и другие следственные действия.