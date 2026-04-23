Уголовное дело за долги

Апр 23, 2026

Ведущий дознаватель УФССП России по Республике Коми возбудила уголовное дело в отношении директора сыктывкарской строительной компании по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Должник имел реальную возможность исполнить решение суда о взыскании задолженности по кредиту в размере 9,5 млн рублей, однако умышленно скрыл от пристава больше 40 млн рублей и направил их на поддержание коммерческой деятельности организации.

Директор допрошен в качестве подозреваемого, в офисе компании произведен обыск с целью изъятия документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность компании, проводятся и другие следственные действия.

Похожая запись

Новости читателей

Стабильность и карьера: судебные приставы Коми на ярмарке вакансий

Апр 20, 2026
Новости читателей

Главный судебный пристав Коми ответил на вопросы граждан

Апр 16, 2026
Новости читателей

От бумаги к цифре: преимущества электронного исполнительного документа

Апр 15, 2026

