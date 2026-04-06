Участники СВО из Сыктывкара и Усинска вернули долги дочерям

Апр 6, 2026

Взыскатель алиментов махнула рукой: долг бывшего мужа перед совершеннолетней дочерью больше миллиона рублей, исполнительное производство возбуждено в январе 2022 года, поступлений нет. И вдруг в ноябре 2025 года — 100 тысяч.

Заключив контракт с минобороны, усинец не ограничился ежемесячными платежами из довольствия военнослужащего, на которое пристав обратила взыскание. Он дополнительно перечислял в пользу дочери крупные суммы и за полгода полностью погасил задолженность по алиментам.

Участнику СВО из Сыктывкара понадобилось больше времени, чтобы отдать долг взрослой дочери. 1,8 млн рублей взысканы из денежного довольствия военнослужащего за 2 года.

