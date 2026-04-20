Стабильность и карьера: судебные приставы Коми на ярмарке вакансий

Начальник отдела государственной службы и кадров Ирина Сидорова вернулась с ярмарки вакансий в хорошем настроении. Четыре часа вне стен Управления прошли с пользой. Обратившихся с вопросами о трудоустройстве в службу судебных приставов было всего порядка 20. Но в деле подбора кадров первостепенную роль играет не количество, а качество соискателей.

– На Всероссийскую ярмарку трудоустройства на базе Сыктывкарского госуниверситета, пришла, что называется, наша целевая аудитория. Это завтрашние выпускники вуза, старшекурсники, которые – я обратила на это внимание – стремятся работать там, где есть стабильность и социальные гарантии, – делится впечатлениями Ирина Алексеевна. – Отмечу и вклад сотрудников университета, сопровождавших студентов. Кураторы помогали молодежи сориентироваться в многообразии предложений работодателей с учетом осваиваемой в вузе специальности.

Служба пришла на ярмарку с предложением для желающих стать судебными приставами-исполнителями. Вакансии есть в Воркуте, Ухте, Усинске.

Тем, кто не боится ответственности, органы принудительного исполнения гарантируют:

• специальное звание,

• процессуальную самостоятельность,

• карьерный рост,

• социальные гарантии,

• достойное денежное содержание,

• основной и дополнительный отпуск, дополнительные дни на дорогу к месту отдыха и обратно, материальная помощь к отпуску,

• санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях у Черного моря и в Подмосковье,

• обучение детей по целевому направлению,

• медицинское обслуживание,

• форменное обмундирование,

• пенсию по выслуге лет.

Что касается наставников, о которых спрашивали студенты, в службе судебных приставов они есть. Ни один молодой специалист не брошен на произвол судьбы. К каждому официально прикрепляется опытный сотрудник, обучающий подопечного профессии по плану, утвержденному главным судебным приставом Коми.

Документы кандидатов принимает отдел государственной службы и кадров УФССП России по Коми: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110.

Телефоны для справок — 8 (8212) 28-74-75, 28-79-78.

Подробную информацию о приеме в органы принудительного исполнения и актуальный список вакансий можно получить на сайте Управления: https://r11.fssp.gov.ru/ob_upravlenii/job/ppgs_opi