Сосногорец выплатил сыну 850 тысяч

Апр 24, 2026

Судебные приставы ОСП по Сосногорску окончили исполнительное производство о взыскании крупной задолженности по алиментам: местный житель выплатил 850 тыс. рублей.

Сыну исполнилось 18 лет полгода назад. Тогда исполнительное производство о взыскании алиментов было прекращено, и пристав возбудила новое – о взыскании задолженности.

Несмотря на принятые меры, такие, например, как обращение взыскания на счета, на депозит службы поступали мизерные суммы. Ситуация поменялась после встречи с приставом.

Должник по требованию сотрудника органа принудительного исполнения явился на личный прием, и аргументы должностного лица оказались действенными. В течение месяца несколькими частями мужчина полностью отдал старые долги.

Взыскание исполнительского сбора выделено в самостоятельное исполнительное производство.

