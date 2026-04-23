Ресторан в Сыктывкаре опечатан за нарушения

Апр 23, 2026

Судебные приставы ОСП по Сыктывкару № 2 исполнили решение суда о приостановлении на 30 суток деятельности ресторана в одном из торговых центров столицы Коми.

Таким способом предприятие общественного питания наказано за нарушение санитарных норм.

Заключение контролирующего органа, проводившего эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острых кишечных инфекций у посетителей ресторана, содержит внушительный перечень несоответствий санитарно-эпидемиологическим требованиям – от совместного хранения сырой и готовой продукции и истекшего срока годности полуфабрикатов до отсутствия санитарных книжек и прививок у сотрудников.

Судебные приставы вручили должностному лицу постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и опечатали двери.

