Ресторан в Сыктывкаре опечатан за нарушения

Судебные приставы ОСП по Сыктывкару № 2 исполнили решение суда о приостановлении на 30 суток деятельности ресторана в одном из торговых центров столицы Коми.

Таким способом предприятие общественного питания наказано за нарушение санитарных норм.

Заключение контролирующего органа, проводившего эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острых кишечных инфекций у посетителей ресторана, содержит внушительный перечень несоответствий санитарно-эпидемиологическим требованиям – от совместного хранения сырой и готовой продукции и истекшего срока годности полуфабрикатов до отсутствия санитарных книжек и прививок у сотрудников.

Судебные приставы вручили должностному лицу постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и опечатали двери.