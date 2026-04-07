Работодатель виновника ДТП перечислил пострадавшему деньги на ремонт автомобиля

В Эжвинском районе столицы Коми по вине водителя служебного легкового автомобиля произошло тройное дорожно-транспортное происшествие.

Так как владельцу одной из пострадавших иномарок не хватило на ремонт страховой выплаты, он обратился в суд с иском к работодателю виновника ДТП для возмещения недостающей суммы и предъявил исполнительные листы о взыскании ущерба в размере 304 тыс. рублей и 68,7 тыс. рублей судебных расходов в ОСП по Эжвинскому району.

В постановлениях о возбуждении исполнительного производства судебный пристав предупредила руководителя предприятия об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и о взыскании в случае просрочки исполнительского сбора, который составляет 12 % от суммы долга.

В день получения процессуальных документов от органа принудительного исполнения юридическое лицо-должник полностью погасило долг перед взыскателем. Сыктывкарцу перечислено больше 370 тыс. рублей.