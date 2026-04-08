Приставы Коми, детский омбудсмен и медиаторы заключили соглашение о сотрудничестве

Апр 8, 2026

Главный судебный пристав Коми Дмитрий Кручинкин, региональный Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова и Ассоциация «Медиатор» в лице Алины Куратовой сегодня подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Основная цель документа – создать эффективный механизм досудебного и внесудебного урегулирования споров в рамках исполнительных производств, связанных с воспитанием детей и защитой их имущественных прав, для снижения конфликтности и сокращения числа исполнительных производств.

Предполагается, что судебные приставы и детский омбудсмен, выявляя семьи, где исполнительное производство о взыскании алиментов или спор о детях ведутся в высококонфликтном режиме, будут информировать стороны о возможности прибегнуть к процедуре медиации для выработки взаимоприемлемого решения.

Медиаторы, со своей стороны, взяли обязательство проводить бесплатные информационные встречи со сторонами исполнительного производства, обучать основам медиации приставов и аппарат Уполномоченного по правам ребенка.

— Пристав — это «сила», Уполномоченный — это «контроль за правами», медиатор — это «диалог». Объединившись, они могут подвигнуть стороны к цивилизованным межличностным отношениям ради эмоционально-психологического благополучия детей, – говорит руководитель УФССП России по Республике Коми Дмитрий Кручинкин. – Надеюсь, что благодаря правовому просвещению, которое также намечено в трехстороннем соглашении, все больше граждан будут выбирать медиацию как альтернативу судебным разбирательствам или как способ мирно договориться об исполнении вступившего в силу судебного решения.

