Приставы Эжвы разыскали заложенную «Тойоту» и доставили на спецстоянку

Апр 11, 2026

Эжвинец купил «Тойоту», которая находилась в залоге, и попал в неприятную ситуацию.

Продавец автомобиля нарушила условия кредитного договора, поэтому суд взыскал с нее, как заемщицы, долг и обратил взыскание на предмет залога. Иномарка должна быть продана на торгах с начальной ценой 1 млн 639 тыс. рублей.

Должник по исполнительному производству об обращении взыскания на заложенное имущество не торопился расставаться с транспортным средством, более того, укрывал его от судебного пристава.

«Тойота» была объявлена в исполнительный розыск, который успешно завершился. Автомобиль арестован и доставлен на специализированную стоянку, где будет дожидаться нового владельца.

Похожая запись

Новости читателей

В Ухте неисполнение судебного решения обернулось приостановкой деятельности

Апр 9, 2026
Новости читателей

Приставы Коми, детский омбудсмен и медиаторы заключили соглашение о сотрудничестве

Апр 8, 2026
Новости читателей

Работодатель виновника ДТП перечислил пострадавшему деньги на ремонт автомобиля

Апр 7, 2026

