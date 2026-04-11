Приставы Эжвы разыскали заложенную «Тойоту» и доставили на спецстоянку

Эжвинец купил «Тойоту», которая находилась в залоге, и попал в неприятную ситуацию.

Продавец автомобиля нарушила условия кредитного договора, поэтому суд взыскал с нее, как заемщицы, долг и обратил взыскание на предмет залога. Иномарка должна быть продана на торгах с начальной ценой 1 млн 639 тыс. рублей.

Должник по исполнительному производству об обращении взыскания на заложенное имущество не торопился расставаться с транспортным средством, более того, укрывал его от судебного пристава.

«Тойота» была объявлена в исполнительный розыск, который успешно завершился. Автомобиль арестован и доставлен на специализированную стоянку, где будет дожидаться нового владельца.