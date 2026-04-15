Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

От бумаги к цифре: преимущества электронного исполнительного документа

Апр 15, 2026

УФССП России по Коми напоминает, что у истцов, добившихся положительного решения суда, есть возможность получить не бумажный, а электронный исполнительный документ (ЭИД), подписанный судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.
В чем преимущества электронного исполнительного документа?
1) Судебный орган самостоятельно определяет подразделение судебных приставов, где должно быть возбуждено исполнительное производство, и направляет исполнительный документ на принудительное исполнение в ФССП России.
2) ЭИД мгновенно передается в службу судебных приставов, и время от вынесения решения до начала взыскания сокращается до нескольких часов.
3) Исключается возможность утраты, порчи и подделки исполнительного документа.
4) Не надо лично посещать отделение судебных приставов.
5) Исключаются почтовые расходы.
Взыскатель получает постановление о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг. И затем там же может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, процессуальных действиях судебного пристава-исполнителя, направлять ходатайства и обращения.

