Главный судебный пристав Коми ответил на вопросы граждан

Час прямой линии в Общественной приемной Главы Республики Коми пролетел незаметно. Поговорить с главным судебным приставом Коми Дмитрием Кручинкиным успели восемь человек: семейная пара должников-бывших воркутинцев, взыскатели из Печоры, Ухтинского и Сыктывдинского районов, жители столицы Коми.

Обращения были связаны с алиментами (расчет задолженности, привлечение должника к ответственности, сокрытие доходов, последствия отзыва исполнительного документа), с исполнением решения суда о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Часть вопросов требует детального изучения конкретных исполнительных производств, которые главный судебный пристав взял на контроль.

Бывшая вкладчица финансовой пирамиды обратилась к Дмитрию Кручинкину за содействием в получении информации о ходе исполнительного производства, которое ведется в Санкт-Петербурге. Житель аварийного дома интересовался мерами, принятыми приставом для взыскания выплаты из муниципального бюджета.

Оба обращения будут переданы коллегам – в северную столицу и в Специализированное отделение судебных приставов по Республике Коми ГМУ ФССП России.