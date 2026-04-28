Эжвинец заплатил полмиллиона за преступление

Падение, удар головой об асфальт, черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью, — таков итог ссоры мужчин у дверей питейного заведения.

Виновник трагедии, который столкнул противника с крыльца, был осужден за причинение смерти по неосторожности, а в пользу матери погибшего взыскана полумиллионная компенсация морального вреда.

Судебный пристав ОСП по Эжвинскому району обратил взыскание на заработную плату осужденного, и из колонии-поселения пошли первые выплаты в пользу взыскателя.

Освободившись через год, должник не сразу, но трудоустроился, у него снова появился постоянный заработок, половину которого во исполнение постановления пристава бухгалтерия организации направляла на погашение долга.

Моральный вред, причиненный преступлением, компенсирован полностью. 35 тыс. рублей исполнительского сбора пополнили федеральный бюджет.