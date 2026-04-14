Алименты или заграница: воркутинец выбрал выплату долга

Двое из троих детей стали совершеннолетними без финансовой помощи отца. К апрелю 2026 года долг воркутинца по алиментам превысил 2 млн рублей.

Из заполярного города мужчина уехал, на многочисленных счетах в российских банках денег не хранил, юридическое лицо, которое он учредил, вступило в стадию банкротства и руководство перешло конкурсному управляющему.

Пристав ОСП по Воркуте, тем не менее, не прекращала поиски должника, регулярно обновляла запросы для установления его имущественного положения.

В ходе исполнительных действий, в общении со взыскателем пристав выяснила, что должник уже несколько лет живет за границей, сохраняя при этом российское гражданство.

Последнее обстоятельство сыграло ключевую роль. Накануне поездки в Россию для замены паспорта должник полностью погасил задолженность перед детьми. В противном случае вернуться на новое место жительства за рубежом он бы не смог из-за наложенного приставом ограничения на выезд.