Агропредприятие в Прилузье компенсировало ущерб экологии

Апр 2, 2026

Одно из самых крупных агропромышленных предприятий Коми неверно рассчитало размер своей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролирующий государственный орган, установивший этот факт, в судебном порядке взыскал с аграриев не только недоимку за три года, но и пени – в общей сложности 1 млн 170 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Прилузскому району направил должнику-юридическому лицу постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг, предупредил руководителя об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае просрочки платежа.

В обеспечительных целях немедленно был наложен арест на счета предприятия и запрещены регистрационные действия с 24 объектами недвижимости.

В результате мер принудительного исполнения плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух и сбросы в водные объекты перечислена в бюджет в полном объеме.

