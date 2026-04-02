Агропредприятие в Прилузье компенсировало ущерб экологии

Одно из самых крупных агропромышленных предприятий Коми неверно рассчитало размер своей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролирующий государственный орган, установивший этот факт, в судебном порядке взыскал с аграриев не только недоимку за три года, но и пени – в общей сложности 1 млн 170 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Прилузскому району направил должнику-юридическому лицу постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг, предупредил руководителя об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае просрочки платежа.

В обеспечительных целях немедленно был наложен арест на счета предприятия и запрещены регистрационные действия с 24 объектами недвижимости.

В результате мер принудительного исполнения плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух и сбросы в водные объекты перечислена в бюджет в полном объеме.