Житель Усть-Вымского района продал автомобиль и стал фигурантом уголовного дела

Житель Усть-Вымского района повторно осужден за пьяное вождение – обязательные работы, лишение прав на два с половиной года, конфискация «Лады».

Подлежащий безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства автомобиль был оставлен должнику на ответственное хранение.

Через некоторое время мужчина решил, что раз приставы не забрали имущество немедленно, решение суда неактуально, и продал транспорт.

Таким образом усть-вымец совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Дознаватель ОСП по Усть-Вымскому району возбудила уголовное дело и после утверждения прокуратурой обвинительного акта передала в мировой суд.

Напомним, что незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, наказываются принудительными работами, штрафом и даже лишением свободы.