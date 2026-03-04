В 2025 году судебные приставы по ОУПДС не допустили ЧП в судах Коми

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (по ОУПДС), вооруженные огнестрельным оружием, экипированные специальными средствами и средствами бронезащиты, обеспечивают безопасность судов, судей и должностных лиц структурных подразделений.

В 2025 году главная задача выполнена — чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных участков мировых судей на территории Коми не допущено.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов исполнили 1,5 тыс. заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса. Обеспечены охраной здания Арбитражного и Верховного судов Республики Коми, здание Воркутинского гарнизонного военного суда, 22 здания городских и районных судов, а также 60 судебных участков мировых судей, находящихся в 18 отдельно стоящих зданиях.

При осуществлении пропускного режима в зданиях, помещениях судов выявлено порядка 3 тыс. запрещенных предметов, в том числе оружие и боеприпасы.

По постановлениям судей доставлено порядка 1,5 тыс. лиц, подлежащих приводу в суды.

Судебные приставы по ОУПДС задержали 104 лица, в том числе 15 лиц, находившихся в розыске за совершение тяжких преступлений.