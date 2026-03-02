В 2025 году приставы Коми уделили особое внимание правам участников СВО

Указом Президента Российской Федерации 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества, годом национального единства и патриотизма. В связи с этим Управление уделило особое внимание контролю за соблюдением прав должников — участников специальной военной операции. Об этом на заседании коллегии по итогам минувшего года напомнил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин.

Для реализации положений Федерального закона от 23.11.2024 № 391-ФЗ в части прекращения исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитным договорам в отношении лиц, заключивших не ранее 01.12.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на год и более для выполнения задач СВО, в 2025 году прекращено 2 670 исполнительных производств на сумму 216 млн рублей, в отношении жен военнослужащих прекращено 458 исполнительных производств на сумму 30 млн рублей.

В качестве мер поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на основании заявлений приставы приостановили в соответствии с законодательством более 17 тысяч исполнительных производств в отношении должников и членов их семей на сумму порядка 971 млн рублей.